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Политика ,  
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Песков заявил об отсутствии в России места для «врагов нашей страны»

Песков: уехавшим врагам страны вряд ли найдется место в России

Принимая во внимание стабильность российской экономики, можно рассчитывать, что покинувшие страну россияне рано или поздно вернутся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он высказал мнение, что к возвращению не стоит готовиться «тем, кто стал врагами нашей страны».

«Такие тоже есть, не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — сказал Песков.

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