Клишас назвал неконституционными призывы Дугина к репрессиям и цензуре

Клишас напомнил о двух статьях Конституции после слов Дугина о репрессиях и цензуре

Философ написал, что России необходимы цензура и репрессии. «Любые призывы к репрессиям или внесудебной расправе неконституционны», — ответил на это сенатор

Александр Дугин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас напомнил о статьях 29 и 46 Конституции России после слов философа Александра Дугина о необходимости цензуры и репрессий в стране.

Статья 29 гласит, что каждому гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации, а цензура запрещается. Согласно статье 46 каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

«Любые призывы к репрессиям или внесудебной расправе неконституционны», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Дугин в своем канале написал, что России необходимы цензура и репрессии. «Сейчас цензура и репрессии, которые только начинаются, реагируют на самые очевидные вызовы. Но это первые шаги. И в условиях противостояния Западу было бы совершенно глупо внутри страны полностью копировать его критерии — что можно, а чего нельзя», — считает он.

Дугин предлагает выйти за пределы западных идеологий — либерализма, коммунизма и национализма — и утвердить «на основании коренных ценностей» россиян и государства «свое собственное аутентичное суверенное мировоззрение», а в дальнейшем, взяв это за отправную точку, «строить свою стратегию цензуры и репрессий».

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. В 2009–2014 годах был и.о. главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016–2017 годах — главным редактором телеканала «Царьград». Находится под санкциями США, ЕС и ряда других стран. Его дочь Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. ФСБ назвала исполнительницей убийства гражданку Украины Наталью Вовк, которая после этого выехала в Эстонию. Ее заочно арестовали, по делу об убийстве Дугиной проходят еще несколько человек. По версии спецслужбы, ко взрыву причастны власти Украины, Киев отвергал эти обвинения.

На ПМЭФ-2023 в июне Дугин сравнивал западную глобальную субъектность, встроенную в российскую ментальность, с вирусом, действующим в операционной системе. Он называл это «ментальной колонизацией», жертвой которой стала Россия. «Это некая форма такого цивилизационного нацизма — либеральный Запад», — отмечал философ. Цель России, по его словам, — не победить Запад, а лишь «провинциализировать» его. «Мы фактически провинция Карфагена, которая говорит, что не хочет быть ментальной, политической, экономической, культурной, технологической колонией», — говорил он.

В Кремле еще в 2021 году утверждали, что в России никаких репрессий нет, а есть лишь «меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций». После начала военных действий на Украине президент Владимир Путин обвинял западные страны в том, что те игнорировали «политические убийства и репрессии киевского режима против неугодных».

В России действуют закон об иноагентах, закон о фейках, закон об уголовном наказании за фейки о военных действиях на Украине и дискредитацию армии и др.