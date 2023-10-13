100 лет Соловецкому лагерю особого назначения: как выживали на Соловках

В распоряжение лагеря отдали «все угодья, здания, живой и мертвый инвентарь», принадлежавший Соловецкому монастырю (в 1920 году монастырь был закрыт). Многочисленные храмы, часовни, монашеские скиты, кельи, — все это было переоборудовано в тюремные помещения.

Соловецкий архипелаг, где находился лагерь, расположен в Онежском заливе Белого моря. В архипелаг входят шесть крупных островов.

«Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами: свято место пусто не бывает. Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные столпы, не звучали больше литургии и всенощные, не бормотался круглосуточный псалтырь, порушились иконостасы (в Преображенском соборе оставили) — зато отважные чекисты в сверхдолгополых, до самых пят, шинелях, с особо отличительными соловецкими черными обшлагами и петлицами и черными околышами фуражек без звезд, приехали в июне 1923 года созидать образцово-строгий лагерь, гордость рабоче-крестьянской Республики». Так писал о Соловках Александр Солженицын в главе «Архипелаг возникает из моря» книги «Архипелаг ГУЛАГ». Впервые книга была опубликована в 1973 году в Париже, в СССР начала печататься с 1989 года.