Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий в Газе после войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит свободу действий в секторе Газа и после окончания войны с ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

«Армия обороны Израиля будет иметь полную свободу действий в секторе Газа против любой угрозы. Это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы», — сказал он.

Премьер также заявил, что Палестинская администрация в ее нынешнем виде «не подходит» для управления регионом. По словам Нетаньяху, глава администрации Махмуд Аббас все еще отказывается осудить нападение ХАМАС на Израиль, в то время как некоторые из его министров «празднуют» военные действия.

«Невозможно поставить во главе сектора Газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму», — подчеркнул премьер.

10 ноября Нетаньяху заявил о планах установить после ликвидации ХАМАС полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа и провести демилитаризацию региона. Это станет гарантией того, что Газа больше не представляет угрозы гражданам Израиля, отметил тогда премьер.

Ранее старший советник премьер-министра Марк Регев заявил, что израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции. При этом советник уточнил, что речь не идет о «какой-либо продолжающейся оккупации сектора Газа». «Мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией, где была бы обеспечена международная поддержка восстановления Газы», — подчеркнул Регев.