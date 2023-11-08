 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Израиле заявили, что оставят свои силы в Газе после окончания войны

Израиль пообещал после операции оставить свои силы безопасности в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции, заявил CNN старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

По словам Регева, когда «все закончится и Израиль победит ХАМАС», то важно избежать возрождения «террористического элемента», чтобы не вернуться к исходной точке.

«Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации сектора Газа. <...> Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией, где была бы обеспечена международная поддержка восстановления Газы», — подчеркнул он.

Ранее Израиль официально опроверг планы оккупировать сектор Газа, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что после завершения боев израильская сторона займется обеспечением безопасности в анклаве «на неопределенный срок». 

Президент Израиля Ицхак Герцок заявил, что с начала войны ЦАХАЛ делает все, чтобы устранить угрозы в виде боевиков палестинского движения, которые «прячутся за спинами» мирного населения. «Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС», — отметил он.

Накануне, 7 ноября, Армия обороны Израиля сообщила о сражениях в центре города Газы впервые за десятилетия. В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация ХАМАС и возвращение заложников потребует времени.

Читайте на РБК Pro
Исход китайских миллиардеров: что спровоцировало утечку мозгов из КНР
США и Канада: подробно о способах получения ВНЖ и гражданства для россиян
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
Как устроен фишинг в 2023 году и почему на него до сих пор попадаются
Теги
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС
Материалы по теме
ЦАХАЛ пообещала бить «по любой угрозе» своим интересам на Ближнем Востоке
Политика
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении объектов ХАМАС внутри мечети в Газе
Политика
ЦАХАЛ заявила о продвижении вглубь сектора Газа и контроле над побережьем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 98,79 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 92,42 (—) Инвестиции, 07 ноя, 16:34
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
«Металлоинвест» подал в суд на Нацбанк Грузии из-за блокировки активов Политика, 07:18
Октябрь 2023 года стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений Общество, 07:07
Куда перетекут инвестиции в иностранные активы после санкций на СПБ Биржу Pro, 07:00
Власти назвали потенциальные порты для перевалки опасной химии Бизнес, 07:00
В Бурятии загорелся цех горно-обогатительного комбината «Озерный» Общество, 06:45
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Авиакомпании попросили разрешения обмениваться списками дебоширов Общество, 06:25
В Израиле заявили, что оставят свои силы в Газе после окончания войны Политика, 06:08
МВД сообщило о депортации 15 тыс. нелегалов из России в 2023 году Общество, 05:45
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли погранпункты с Украиной Общество, 05:29
Поставки российской нефти почти достигли максимума за четыре месяца Экономика, 05:06
Антонов обвинил США в перекладывании ответственности по ДОВСЕ на Россию Политика, 04:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51