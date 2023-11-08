Израиль пообещал после операции оставить свои силы безопасности в секторе Газа

В Израиле заявили, что оставят свои силы в Газе после окончания войны

Израильские силы безопасности останутся в секторе Газа после завершения операции, заявил CNN старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

По словам Регева, когда «все закончится и Израиль победит ХАМАС», то важно избежать возрождения «террористического элемента», чтобы не вернуться к исходной точке.

«Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации сектора Газа. <...> Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией, где была бы обеспечена международная поддержка восстановления Газы», — подчеркнул он.

Ранее Израиль официально опроверг планы оккупировать сектор Газа, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что после завершения боев израильская сторона займется обеспечением безопасности в анклаве «на неопределенный срок».

Президент Израиля Ицхак Герцок заявил, что с начала войны ЦАХАЛ делает все, чтобы устранить угрозы в виде боевиков палестинского движения, которые «прячутся за спинами» мирного населения. «Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС», — отметил он.

Накануне, 7 ноября, Армия обороны Израиля сообщила о сражениях в центре города Газы впервые за десятилетия. В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация ХАМАС и возвращение заложников потребует времени.