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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Сбитый над Истрой дрон нес 10 кг взрывчатки

Глава Истры Витушева: сбитый над округом дрон нес 10 кг взрывчатого вещества
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Атаки беспилотников на Москву

Дрон, который средства ПВО сбили утром 7 октября над городским округом Истра, нес 10 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в телеграм-канале.

По словам Витушевой, в лесу, где упали обломки дрона, нашли контейнер, который крепится к беспилотнику «для несения взрывоопасных элементов». На место вызвали саперов, а жителей соседнего коттеджного поселка «Русская деревня» эвакуировали.

Затем саперы подорвали контейнер. Масса взрывчатого вещества в нем составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте, написала Витушева.

Истра находится примерно в 35 км по прямой к северо-западу от Москвы.

Дрон, направлявшийся к Москве, сбили в 5:05 в районе Истры. Разрушений и пострадавших не было, уточнял мэр Москвы Сергей Собянин. По данным Минобороны, сбитый беспилотник был самолетного типа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Это была первая атака дрона на столичный регион за последние три недели. В последний раз беспилотники в Подмосковье сбивали 17 сентября, тогда дрон также нейтрализовали в районе Истры.

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Теги
Московская область беспилотники взрывчатка
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