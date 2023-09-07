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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Раменском после падения дрона выбило окна в нескольких квартирах

В подмосковном Раменском после падения беспилотника выбило окна в квартирах
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: nikolajhanin / Telegram
Фото: nikolajhanin / Telegram

В результате падения беспилотника в подмосковном Раменском были выбиты окна в нескольких квартирах, четыре автомобиля получили повреждения. Об этом сообщил глава городского округа Николай Ханин.

Он уточнил, что дрон подавила система радиоэлектронной борьбы. Аппарат взорвался на уровне верхних этажей многоквартирного дома на Десантной улице.

Оперативные службы осматривают дома № 7,8,9 на улице Лучистой на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди местных жителей нет.

Беспилотник над Раменским городским округом сбили в ночь на 7 сентября, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Ночью мэр сообщал, что никто не пострадал, а на месте падения беспилотника разрушений нет.

В московских аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщали РБК в Росавиации. На запасной аэродром ушло одно воздушное судно. Как следовало из данных сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали минимум семь рейсов, еще три отменили. Утром аэропорты возобновили работу в обычном режиме.

Теги
Раменское беспилотники дроны
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