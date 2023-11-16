Минобороны: силы ПВО сбили три дрона у Крыма и два — над Брянской областью

Минобороны заявило о пяти сбитых дронах у Крыма и над Брянской областью

Военнослужащие ПВО ВС РФ в кабине командной машины зенитно-ракетного комплекса (Фото: РИА Новости)

Российские силы ПВО сбили пять дронов над территорией Брянской области и у побережья Крыма, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Над акваторией Черного моря у берегов Крыма в ночь на 16 ноября сбили три дрона, уточнили в ведомстве. Еще два беспилотника той же ночью силы ПВО перехватили в небе над Брянской областью.

Все беспилотники, по данным Минобороны, относились к самолетному типу.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о перехвате беспилотников над их территорией. Так, утром 15 ноября Минобороны отчиталось о перехвате дрона в Смоленской области.

За несколько дней до этого, 11 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате четырех дронов самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, который граничит с Черниговской областью Украины. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, тогда не было.