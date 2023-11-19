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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал помощь Украине инвестицией США в собственную безопасность

Байден: помощь Украине - инвестиция США в собственную безопасность
Сюжет
Военная операция на Украине

Поддержка Украины — «инвестиция» в собственную безопасность США, пишет президент Джо Байден в статье для The Washington Post.

«По опыту двух мировых войн в прошлом столетии мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Это напрямую вовлекает Америку», — отметил он.

По его словам, помощь Киеву предотвращает расширение конфликта в будущем. Байден не допускает возможности участия американских войск в нем.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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