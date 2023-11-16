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Военная операция на Украине ,  
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Советник Байдена рассказал о бессонных ночах из-за мыслей об Украине

Советник Байдена Салливан: размышления об Украине приводят к бессоннице по ночам
Сюжет
Военная операция на Украине
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ночные размышления о способах помощи Украине приводят к бессоннице, заявил в интервью Puck советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я лежу без сна по ночам и думаю о том, как защитить энергосистему Украины, чтобы этой зимой страна не погрузилась в холод и тьму», — сказал он.

Помимо этого, Салливан отметил, что не может уснуть, думая о способах поддержки экономики и гражданской инфраструктуры Украины, а также ее усилий по достижению военных и дипломатических целей.

«Все это приводит к бессоннице», — подчеркнул он.

Среди прочих вещей, которые не дают уснуть, Салливан назвал ситуацию на Ближнем Востоке и другие «неожиданные события, которые могут случиться».

Сенат США одобрил временный бюджет без помощи Украине и Израилю
Политика
Фото:Stefani Reynolds / Getty Images

В октябре Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства на оказание помощи Украине почти исчерпаны. Он призвал конгресс к действиям, «чтобы гарантировать, что США могут продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя и защищать ее народ».

В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил вместо этого законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата его поддержала, позже его одобрил сенат.

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Российская сторона критикует поставки Украине вооружений с Запада. Кремль заявлял, что военная помощь США и других стран не помешает Москве добиться поставленных целей.

Теги
Джейк Салливан США Украина Джо Байден
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