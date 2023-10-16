Байден объяснил, почему США поддерживают Украину

США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать перерастания конфликта в большую войну в Европе. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Джо Байдена.

По словам Байдена, если Украина будет «оккупирована», то Россия выйдет на границу с союзниками США по НАТО.

«Вам известны крупные конфликты в Европе, в которые мы [США] не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это [вновь] произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль», — сказал американский президент.

С февраля 2022 года США вместе с другими западными странами оказывает Украине военную и финансовую помощь. Вашингтон поставляет Киеву оружие и боеприпасы. Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США планируют согласовать выделение на помощь Украине и Израилю свыше $2 млрд.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский «начинает надоедать» Западу, а сам глава украинского государства недоволен тем, что часть оружия будут направлять Израилю.