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Шольц заявил о недопустимости прямого конфликта между Россией и НАТО

Канцлер Германии Шольц: между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта
Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал ложными сообщения о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему военной эскалацией
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

В ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине нельзя допускать неосторожных шагов, а между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта, заявил в интервью Welt канцлер Германии Олаф Шольц. Полный текст интервью опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

«В такой опасной ситуации недопустим любой неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта», — заявил он.

В ходе интервью Шольца спросили, угрожал ли ему когда-нибудь президент России Владимир Путин военной эскалацией. «Сообщения о предполагаемых угрозах в ходе переговоров, о которых я читал, являются ложными», — ответил он.

Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и является вторым после США самым решительным ее сторонником. По его словам, Берлин направляет Киеву очень важное оружие — артиллерию и системы противовоздушной обороны. «Буквально несколько дней назад мы передали IRIS-T, самую современную систему ПВО в мире, которой нет даже у нашего Бундесвера», — сказал немецкий канцлер.

Отвечая на вопрос, почему Берлин не поставляет Киеву танки западного образца, Шольц заявил, что Германия работает с другими странами над тем, чтобы Украина получила те танки, которые она сможет использовать сразу и для которых у нее есть запчасти и боеприпасы. По словам канцлера, схема, при которой третьи страны поставляют Украине танки взамен на поставку из Германии, уже позволили Киеву получить 100 танков.

В сентябре Welt со ссылкой на источники писала, что Шольц не соглашается на поставки танков западного образца Украине, о чем просил украинский премьер Денис Шмыгаль во время визита в Берлин. Немецкий канцлер позже говорил The News York Times, что его позиция вызвана нежеланием обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО.

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Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт до этого заявляла, что Берлин не хочет предоставлять Киеву танки западных образов в одиночку. По ее словам, ни одна страна не пошла на такой шаг.

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Олаф Шольц Военная операция на Украине НАТО Владимир Путин

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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