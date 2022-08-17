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Саакашвили заявил о желании участвовать в борьбе за «свободу» Украины

Михаил Саакашвили (в центре)
Михаил Саакашвили (в центре) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михаил Саакашвили заявил, что хочет для Украины свободы и хочет «непосредственно» участвовать в борьбе за нее. Об этом политик написал в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена). К публикации прикреплена фотография записки на украинском языке, текст которой дублируется в посте.

«Я в плену, заточен в Грузии, но мое сердце на Украине. Мое здоровье подорвано, но я хочу, чтобы товарищи украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, руководство президента [Владимира] Зеленского, поддержка Украины всем миром и моя собственная безграничная вера в победу», — говорится в публикации.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, после чего покинул страну, где в отношении него завели несколько уголовных дел, в том числе производство о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. В 2015 году, после лишения грузинского гражданства, он стал гражданином Украины.

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В 2015–2016 годах Саакашвили занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации, в 2017 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Однако занявший в 2019 году пост президента Зеленский вернул ему украинское гражданство, и в последние месяцы перед возвращением в Грузию Саакашвили возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.

Экс-президент вернулся в Грузию в октябре прошлого года перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. Его задержали и отправили в тюрьму, против политика завели дело о незаконном пересечении границы. В тот же день он объявил голодовку, после чего его состояние начало ухудшаться: Саакашвили падал в обмороки и забывал имена знакомых, однако от лечения в тюрьме отказывался. Больше чем месяц спустя его доставили в тюремную больницу, также он лечился в военном госпитале города Гори. В мае его перевели в тбилисскую частную клинику Vivamedi.

Врачи поставили Саакашвили несколько диагнозов: энцефалопатия Вернике, которая представляет собой поражение мозга, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

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Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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