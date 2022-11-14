Сунак обвинил Россию в попытке «задушить» мировую экономику

Из-за приостановки поставок российского газа в Европе возник энергетический кризис и растут счета за электричества, в связи с попытками России прекратить вывоз зерна из украинских портов увеличиваются цены на продовольствие — Москва пытается «задушить» мировую экономику, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей статье для The Telegraph в преддверии саммита стран «большой двадцатки».

«В результате две трети членов G20 в настоящее время испытывают инфляцию выше семи процентов, и МВФ прогнозирует, что треть мировой экономики в следующем году будет находиться в состоянии рецессии. <...> Россия пытается задушить мировую экономику. Мы должны объединиться, чтобы остановить ее и восстановить экономическую стабильность», — пишет политик.

Он призвал страны G20 скоординировать действия и принять меры по пяти пунктам во избежание кризиса. Так, кроме помощи Украине в сфере энергетики, которая страдает из-за повреждений объектов инфраструктуры после российских ударов, и другим странам, где растут цены на электричество, следует предотвратить «превращение продовольствия в оружие» Россией. Сунак призвал страны, которые могут производить больше продовольствия или высвобождать запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить поставки в нуждающиеся государства.

Кроме того, необходимо принять меры для защиты экономической безопасности, в частности, перестать быть зависимыми от поставок энергоносителей «из таких стран, как Россия, которые стремятся использовать их против нас». Также нужно оставаться приверженными продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики, считает британский премьер.

Ранее Сунак пообещал раскритиковать российские власти на предстоящем саммите G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября. «Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы подвергнем критике режим [президента России Владимира] Путина», — заявил он, сказав, что британская сторона намерена «разоблачить» «пренебрежение» Москвы международным сотрудничеством и вопросами суверенитета.

Путин, комментируя ранее обвинения в адрес России по поводу ухудшения экономической ситуации в мире, говорил, что это произошло из-за действий стран Запада, которые в течение многих лет совершали ошибки в экономической политике и вводили «нелегитимные санкции». По мнению российского президента, западные государства используют начало российской военной операции как «спасательный круг», который позволяет им «свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию».