Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 18 ноя, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 18 ноя, 12:19
Минздрав исключил проблемы с трансплантацией почек после увольнения врача Общество, 00:47 Минэнерго Украины сочло неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту Экономика, 00:34 Россия не стала менять позицию по еврейским поселениям вслед за США Политика, 00:29 Власти предложили увеличить субсидии институту Жириновского почти в 6 раз Политика, 00:00 «Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности Технологии и медиа, 00:00 Как хакеры могут навредить промышленникам Pro, 00:00 Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян Финансы, 00:00 Сильный туман помешал главе МИД ФРГ приехать на линию фронта в Донбассе Политика, 18 ноя, 23:51 Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии Политика, 18 ноя, 23:48 США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными Политика, 18 ноя, 23:47 СМИ узнали о задержаниях в УФСИН Дагестана после ареста экс-начальника Общество, 18 ноя, 23:44 Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения Общество, 18 ноя, 23:39 СК в Москве завел дело после гибели оставленного в ванне с водой младенца Общество, 18 ноя, 23:18 Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост Деньги, 18 ноя, 23:15
Политика ,  
0 
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Yeni Safak.

По его словам, Турция выполнила «свою часть» договоренностей, которые были достигнуты с США и Россией. Однако, в Москве и Вашингтоне, по его словам, свои обязательства не выполнили. «Если мы не увидим результат, мы возобновим [операцию] снова, как мы начали операцию после попытки договориться с США», — цитирует издание слова министра.

Политика
Турция упрекнула Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии

Операция «Источник мира» против сирийских курдов стартовала 9 октября и вызвала осуждение со стороны международного сообщества. Первую попытку убедить Турцию прекратить военные действия предприняли США. 17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности. Однако эта договоренность была сорвана уже на следующее утро после переговоров.

Военная операция завершилась после того, 22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин достигли договоренности о начале совместного патрулирования зоны безопасности на севере Сирии.

Теги: Турция, Сирия, военная операция, курды
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Военные назвали провокацией атаку патруля в Сирии «коктейлями Молотова»
Политика
Сирийские войска вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране
Политика
Россия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter