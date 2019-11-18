Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Yeni Safak.

По его словам, Турция выполнила «свою часть» договоренностей, которые были достигнуты с США и Россией. Однако, в Москве и Вашингтоне, по его словам, свои обязательства не выполнили. «Если мы не увидим результат, мы возобновим [операцию] снова, как мы начали операцию после попытки договориться с США», — цитирует издание слова министра.

Операция «Источник мира» против сирийских курдов стартовала 9 октября и вызвала осуждение со стороны международного сообщества. Первую попытку убедить Турцию прекратить военные действия предприняли США. 17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности. Однако эта договоренность была сорвана уже на следующее утро после переговоров.

Военная операция завершилась после того, 22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин достигли договоренности о начале совместного патрулирования зоны безопасности на севере Сирии.