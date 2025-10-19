WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября потребовал, чтобы Украина отказалась от полного контроля над Донецким регионом, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

По словам источников, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком. Таким образом, требования Москвы стали менее масштабными по сравнению с августовскими переговорами в Анкоридже, говорится в материале.

«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — заявил один из европейских дипломатов, знакомых с позицией украинской стороны.

Приоритет России — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.

Материал дополняется