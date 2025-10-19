 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом

WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного освобождения ДНР
Сюжет
Переговоры России и США

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября потребовал, чтобы Украина отказалась от полного контроля над Донецким регионом, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

По словам источников, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком. Таким образом, требования Москвы стали менее масштабными по сравнению с августовскими переговорами в Анкоридже, говорится в материале.

«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — заявил один из европейских дипломатов, знакомых с позицией украинской стороны.

Приоритет России — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин Дональд Трамп США Донецк
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
