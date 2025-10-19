AP узнало о разочаровании украинцев встречей Трампа и Зеленского

Многие украинцы выразили разочарование после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая не принесла ожидаемого решения по поставкам ракет «Томагавк», пишет The Associated Press (AP).

О том, что Трамп не дал однозначного ответа своему по поводу этих дальнобойных крылатых ракет на встрече в Белом доме, Зеленский заявил в интервью NBC News 18 октября.

Такой результат встревожил, но не удивил украинцев, говорится в материале AP. Военнослужащий Роман Винниченко заявил изданию, что перспектива получения американских ракет выглядит как «политическая игра». «Украина не получит эти ракеты», — сказал он.

Ракеты Tomahawk имеют дальность до 2,5 тыс. км. Украинский президент поднял вопрос об их поставках Киеву в сентябре. Тогда же предупредил, что представители российской власти должны знать, где находятся бомбоубежища, так как они могут им понадобиться. Зеленский отмечал, что при получении «Томагавков» Украина будет наносить удары по военным целям и энергетическим объектам в России.

Трамп ранее допускал, что Киев получит Tomahawk в случае отсутствия урегулирования. Путин во время разговора с ним указал, что эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб перспективам мирного урегулирования и отношениям России и США. В октябре Трамп, говоря в начале встречи с Зеленским о поставках дальнобойных ракет Украине, отметил, что США самим нужны «Томагавки».

Материал дополняется