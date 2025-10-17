В Киеве усомнились насчет поддержки США после беседы Трампа и Путина
До последнего телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина украинские чиновники более оптимистично высказывались о поддержке американской администрации. Однако теперь они усомнились, что США однозначно стоят на стороне Украины, сообщает Newsweek со ссылкой на самих чиновников.
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в беседе с Newsweek высказал мнение, что новая встреча, о которой договорились Путин и Трамп, может не дать однозначного результата, как и саммит на Аляске.
По его мнению, «мягко говоря, неясно», пытается ли Трамп помочь Украине поставками ракет Tomahawk или оказать дипломатическое давление Россию. «Возможно, Трамп ведет какую-то тонкую дипломатическую игру», — сказал он.
Украинский посол в США Ольга Стефанишина сообщила Newsweek, что переговоры Вашингтона и Киева до сих пор были сосредоточены на «укреплении противовоздушной обороны Украины, повышении устойчивости нашего энергетического сектора, расширении возможностей дальнего радиуса действия [оружия] и изучении дополнительных санкций против России».
Москва осуждает поставки оружия Украине. Путин предупреждал, что Tomahawk будут сбивать, а их поставки существенно не изменят ситуацию на поле боя, но повлияют на отношения с США. Санкции западных стран российская сторона считает незаконными.
Axios ранее сообщал, что готовность Трампа встретиться с Путиным стала неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского. Тот должен встретиться с американским президентом 17 октября в Вашингтоне.
Трамп звонил Путину накануне. В ходе телефонного разговора политики договорились провести новую встречу: предварительно, она может пройти в Будапеште, но место и время еще не определены окончательно. Трамп допустил, что саммит состоится в течение двух недель.
В Кремле уточнили, что провести встречу в Будапеште предложила американская сторона. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предстоящий саммит «отличной новостью для миролюбивых людей со всего мира» и добавил, что страна готова его принять, а подготовка «идет полным ходом». Политик также анонсировал телефонный разговор с Путиным.
Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске. В Кремле подчеркивали, что «импульс Анкориджа» по урегулированию на Украине жив, контакты России и США продолжаются, и их результаты будут заметны «рано или поздно».
