Переговоры России и США⁠,
В Киеве усомнились насчет поддержки США после беседы Трампа и Путина

Newsweek: Киев усомнился в однозначной поддержке после беседы Трампа и Путина
Переговоры России и США
Военная операция на Украине
В Киеве более однозначно считали, что Трамп поддерживает Украину, но после беседы Трампа и Путина усомнились, что это определенно так. По словам главы комитета Рады, неясно, пытается ли Трамп помочь Киеву поставками Tomahawk
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Yoan Valat / Reuters)

До последнего телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина украинские чиновники более оптимистично высказывались о поддержке американской администрации. Однако теперь они усомнились, что США однозначно стоят на стороне Украины, сообщает Newsweek со ссылкой на самих чиновников.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в беседе с Newsweek высказал мнение, что новая встреча, о которой договорились Путин и Трамп, может не дать однозначного результата, как и саммит на Аляске.

По его мнению, «мягко говоря, неясно», пытается ли Трамп помочь Украине поставками ракет Tomahawk или оказать дипломатическое давление Россию. «Возможно, Трамп ведет какую-то тонкую дипломатическую игру», — сказал он.

Axios сообщил, что план Трампа встретиться с Путиным удивил Зеленского
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Украинский посол в США Ольга Стефанишина сообщила Newsweek, что переговоры Вашингтона и Киева до сих пор были сосредоточены на «укреплении противовоздушной обороны Украины, повышении устойчивости нашего энергетического сектора, расширении возможностей дальнего радиуса действия [оружия] и изучении дополнительных санкций против России».

Москва осуждает поставки оружия Украине. Путин предупреждал, что Tomahawk будут сбивать, а их поставки существенно не изменят ситуацию на поле боя, но повлияют на отношения с США. Санкции западных стран российская сторона считает незаконными.

Главные новости. Выпуск за 07:00, 17.10.2025
Главные новости. Выпуск за 07:00, 17.10.2025
(Видео: Телеканал РБК)
Video

Axios ранее сообщал, что готовность Трампа встретиться с Путиным стала неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского. Тот должен встретиться с американским президентом 17 октября в Вашингтоне.

Трамп звонил Путину накануне. В ходе телефонного разговора политики договорились провести новую встречу: предварительно, она может пройти в Будапеште, но место и время еще не определены окончательно. Трамп допустил, что саммит состоится в течение двух недель.

В Кремле уточнили, что провести встречу в Будапеште предложила американская сторона. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предстоящий саммит «отличной новостью для миролюбивых людей со всего мира» и добавил, что страна готова его принять, а подготовка «идет полным ходом». Политик также анонсировал телефонный разговор с Путиным.

Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске. В Кремле подчеркивали, что «импульс Анкориджа» по урегулированию на Украине жив, контакты России и США продолжаются, и их результаты будут заметны «рано или поздно».

Персоны
Татьяна Зыкина
Tomahawk Украина Владимир Путин Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
