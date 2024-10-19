Во Франции сообщили об обсуждении немедленного приглашения Украины в НАТО

Франция ведет переговоры с союзниками о немедленном приглашении Украины в НАТО, заявил глава МИДа. Это условие содержится в «плане победы» Зеленского. Путин называл стремление Киева в альянс одной из причин начала военной операции

Жан-Ноэль Барро и Андрей Сибига (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Париж ведет переговоры с союзниками о возможности немедленного приглашения Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. Его слова приводит Reuters.

«Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для этого, и это предмет обсуждения с нашими партнерами», — сказал он.

Накануне министр — делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Хаддад в интервью газете Parisien рассказал, что Париж убеждает союзников пригласить Украину в НАТО как можно скорее.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», одним из пунктов которого является приглашение в альянс. По его мнению, в случае реализации этой инициативы боевые действия завершатся до 2025 года. План «Б» для Украины заключается в ожидании изменений в политике США, рассказал Зеленский.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. В альянсе неоднократно заявляли о планах принять ее в свой состав. В частности, генсек НАТО Марк Рютте назвал решенным вопрос о членстве Украины, но не уточнил сроки. Для ее вступления в военный блок необходимо согласие всех 32 стран — членов альянса. США и Германия считают невозможным присоединение Украины из-за боевых действий с Россией.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. В Кремле сочли «план победы» Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. В российском МИДе предупредили о «неконтролируемой эскалации» и невозможности политико-дипломатического урегулирования в случае вступления Украины в альянс.