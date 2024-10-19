Брекельманс: Украине нужно бороться с коррупцией для вступления в НАТО

В Нидерландах назвали условие для вступления Украины в НАТО

Альянс сначала должен согласовать «четкие критерии», на основании которых Украина сможет получить приглашение, считает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Россия выступает против вступления Украины в НАТО

Рубен Брекельманс (Фото: Алина Смутко / Reuters)

НАТО необходимо согласовать «четкие критерии», на основании которых Украина сможет получить приглашение в альянс, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в ответ на «план победы» украинского президента Владимира Зеленского, который включает в том числе немедленное приглашение присоединиться к блоку. Его слова приводит Reuters.

По словам Брекельманса, в альянсе существуют «очень разные мнения» на этот счет.

«Если у вас нет этой ясности заранее, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение», — сказал он после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Среди таких критериев глава Минобороны назвал борьбу с коррупцией.

«Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь к этому другие страны, то я могу себе представить, что вы также захотите оценить прогресс украинцев в этом направлении», — отметил министр.

В интервью NOS Брекельманс подчеркнул, что о членстве Украины в НАТО можно будет говорить только тогда, «когда больше не будет войны».

Зеленский убежден, что для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО для своей безопасности. По его словам, если Киеву откажут в приглашении, то украинская сторона будет дожидаться изменений в политике США. «Ситуация такова, что главный донор Украины — это США. И если их политика после выборов изменится, эти изменения и станут «планом Б», — подчеркнул он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в то же время считает, что Украине «нужно еще поработать», чтобы добиться членства в блоке.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. В нынешних условиях это «поставит крест» на урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем, «сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации», уверены в российском МИДе.