Во Франции заявили о попытках убедить партнеров принять Украину в НАТО

Париж убеждает партнеров пригласить Украину в НАТО как можно скорее, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад интервью газете Parisien.

По мнению Хаддада, предложение присоединиться к альянсу для Киева — это тот политический сигнал, который западные партнеры Украины могут сделать «уже сейчас».

«Мы мобилизуемся, чтобы убедить наших партнеров, даже если вступление является длительным и требующим процессом», — сказал министр.

Немедленное приглашение Киева в НАТО является первым пунктом «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского. По мнению политика, в случае реализации этого пункта боевые действия в стране завершатся до 2025 года. Зеленский отметил, что видит в членстве в альянсе гарантии безопасности, альтернативные ядерному оружию.

В Кремле сочли предложения Зеленского «замаскированным планом» Вашингтона по продолжению боевых действий.

В альянсе подчеркивали, что для вступления Украина должна соблюдать необходимые условия. В частности, США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией. После публикации плана Зеленского советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украине «нужно еще поработать, чтобы дойти» до членства в НАТО.