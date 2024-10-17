 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис Fox News

Сюжет
Выборы президента США

Интервью кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис показало, что она не справится с давлением на высшем государственном посту. Такое мнение высказала Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Интервью Камалы Харрис с [ведущим Fox News] Бретом Байером было катастрофой. Камала сердилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — написала она в Х.

Ливитт добавила, что Харрис не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, «потому что у нее нет ответов». «Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе», — заключила она.

Штаб Харрис в то же время назвал интервью успешным. «Она смогла достучаться до аудитории, которая, вероятно, не была знакома с ее аргументами», — отметил Брайан Фэллон, пресс-секретарь кампании демократа. По его словам, Харрис показала твердость характера, выступив против враждебно настроенного Байера.

Харрис обвинила Трампа в сокрытии от американцев данных о своем здоровье
Политика

Харрис стала первым за восемь лет кандидатом в президенты от демократов, который дал интервью консервативному телеканалу Fox News. The New York Times сравнивает появление демократа в эфире канала с «попаданием в логово льва». В ходе интервью Харрис боролась с нападками ведущего и неоднократно просила дать закончить ответ, когда он задавал новые вопросы.

До президентских выборов в США осталось меньше трех недель — они пройдут 5 ноября. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,5% избирателей, за республиканца — 46,1%. В последние недели разрыв между ними сокращается.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Камала Харрис Дональд Трамп интервью
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Харрис обвинила Трампа в сокрытии от американцев данных о своем здоровье
Политика
Камала Харрис показала справку о состоянии своего здоровья
Политика
Трамп объяснил отказ от дебатов с Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Товарооборот России и Японии показал рост второй месяц подрядЭкономика, 06:22
В топ претендентов на главные слова года вошли «любовь» и «мир»Технологии и медиа, 06:00
В Думе предложили многодетным отцам-одиночкам досрочно уходить на пенсиюОбщество, 05:52
Глава МИД Израиля назвал «несчастным случаем» атаку позиций ООН в ЛиванеПолитика, 05:28
В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис Fox NewsПолитика, 05:21
В Британии обвинили «российских шпионов» в пожаре на складе DHLОбщество, 05:13
Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метроОбщество, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КНДР объявила Южную Корею врагом и разорвала сообщениеПолитика, 04:46
Инструкторы дали советы, что может помочь при выживании на лодке в мореОбщество, 04:30
Трое погибли в ДТП с бетономешалкой в Кабардино-БалкарииОбщество, 04:16
Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля указом ООНПолитика, 04:03
«Известия» узнали об идее запретить провайдерам использовать SpeedTestТехнологии и медиа, 03:58
NYT узнала, за кого на выборах проголосовал столетний президент СШАПолитика, 03:46
В Китае после обвинений в помощи России заявили о двойных стандартах СШАПолитика, 03:37