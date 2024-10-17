В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис Fox News
Интервью кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис показало, что она не справится с давлением на высшем государственном посту. Такое мнение высказала Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
«Интервью Камалы Харрис с [ведущим Fox News] Бретом Байером было катастрофой. Камала сердилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — написала она в Х.
Ливитт добавила, что Харрис не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, «потому что у нее нет ответов». «Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе», — заключила она.
Штаб Харрис в то же время назвал интервью успешным. «Она смогла достучаться до аудитории, которая, вероятно, не была знакома с ее аргументами», — отметил Брайан Фэллон, пресс-секретарь кампании демократа. По его словам, Харрис показала твердость характера, выступив против враждебно настроенного Байера.
Харрис стала первым за восемь лет кандидатом в президенты от демократов, который дал интервью консервативному телеканалу Fox News. The New York Times сравнивает появление демократа в эфире канала с «попаданием в логово льва». В ходе интервью Харрис боролась с нападками ведущего и неоднократно просила дать закончить ответ, когда он задавал новые вопросы.
До президентских выборов в США осталось меньше трех недель — они пройдут 5 ноября. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,5% избирателей, за республиканца — 46,1%. В последние недели разрыв между ними сокращается.
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