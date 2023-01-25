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Мердок отказался от объединения своих медиаактивов

Руперт Мердок отозвал предложение об объединении Fox Corporation и News Corporation
Руперт Мердок
Руперт Мердок (Фото: Mike Segar / Reuters)

Медиамагнат Руперт Мердок отозвал предложение об объединении Fox Corporation и News Corporation, сообщает The Wall Street Journal. Мердок объяснил свое решение тем, что сделка «не является оптимальной» для акционеров компаний в данный момент, пишет WSJ. Письмо об отзыве предложения он направил в советы директоров обеих компаний.

В октябре прошлого года некоторые источники издания предполагали, что объединение будет организовано в виде сделки с акциями. Однако другие собеседники WSJ допускали, что слияние не состоится, но будут рассмотрены «стратегические альтернативы».

Сейчас эксперты предполагают, что такой альтернативой может стать продажа активов News Corporation в сфере недвижимости. В документации News Corp также сообщает, что ведет переговоры о продаже Move Inc (компания занимается продажей недвижимости), отмечает WSJ.

Мердок основал News Corporation в 1979 году, в середине 2013 года он разделил компанию на две части. В 21st Century Fox вошли активы индустрии развлечений — кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox. Во вторую — News Corp — печатный бизнес магната: The Times, WSJ, Dow Jones, HarperCollins.



Разделение бизнеса произошло после скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которого оказалась принадлежащая предпринимателю британская газета News of the World. Сам медиамагнат объяснял решение тем, что это позволит сделать доли акционеров более ценными.

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Руперт Мердок Fox News News Corp
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