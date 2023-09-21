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Технологии и медиа ,  
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Руперт Мердок покинет пост председателя Fox Corporation и News Corp

Медиамагнат Руперт Мердок покинет пост председателя Fox Corporation и News Corp
Американский бизнесмен отойдет от дел в ноябре — пост председателя Fox Corporation и News Corp займет его сын Лахлан Мердок
Руперт Мердок
Руперт Мердок (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Американский медиамагнат Руперт Мердок объявил об уходе с постов председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp, передает Fox News.

92-летний бизнесмен сообщил коллегам о своем решении 21 сентября, отметив, что оно не связано с состоянием здоровья. Он официально отойдет от дел в ноябре — его сын Лахлан Мердок займет место председателя обеих компаний.

«Для меня настало подходящее время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана, который станет единоличным председателем обеих компаний», — говорится в письме Мердока.

Руперт Мердок станет почетным председателем Fox Corporation и News Corp и будет предоставлять консультации обеим компаниям.

В своем письме Мердок сказал, что борьба за свободу слова и свободу мысли в США никогда не была такой напряженной. Он обвинил элиты и СМИ в «сговоре» и продвижении нарративов вместо поиска правды.

Руперт Мердок основал News Corporation в 1979 году, в середине 2013 года он разделил компанию на две части. В 21st Century Fox вошли активы индустрии развлечений — кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox. Во вторую — News Corp — печатный бизнес магната: The Times, WSJ, Dow Jones, HarperCollins. В конце 2017 года новым владельцем 21st Century стала Walt Disney Co.

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Разделение бизнеса произошло после скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которого оказалась принадлежащая предпринимателю британская газета News of the World.

В январе этого года он отказался объединять Fox Corporation и News Corp, объяснив свое решение тем, что сделка «не является оптимальной» для акционеров компаний.

Семейный фонд Мердока контролирует около 39% голосующей доли в News Corp и порядка 42% голосующей доли в Fox Corporation.

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