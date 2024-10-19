FT напомнила о словах Маска «если Трамп проиграет, мне конец»

Маск активно выступает в поддержку Трампа и финансово поддерживает его кампанию. До выборов в США остается около двух недель, по опросам, республиканец уступает Харрис, но отрыв от нее незначителен

Илон Маск (Фото: Rachel Wisniewski / Reuters)

Миллиардер Илон Маск (состояние по версии Forbes $247 млрд, первое место в мире) все сильнее поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

«Если он проиграет, мне конец», — говорил в начале октября бизнесмен в интервью журналисту Такеру Карлсону о Трампе.

Около двух недель назад Маск посетил митинг Трампа в Батлере в штате Пенсильвания — в июле в этом же городе было совершено покушение на республиканца, он почти не пострадал. На митинге бизнесмен сказал, что «по-настоящему проверить характер человека можно по тому, как он ведет себя под огнем» и отметил, что после стрельбы Трамп вскинул вверх кулак и призвал к борьбе.

16 октября стало известно, что Маск с июля выделил почти $75 млн созданному им комитету по поддержке Трампа America PAC.

В четверг, 17 октября, Маск в Пенсильвании изложил причины поддержки Трампа. Во время мероприятия, где выступал бизнесмен, на нем был головной убор с надписью Make America Great Again (лозунг кампании республиканца). В начале месяца владелец SpaceX поставил фото в такой кепке в своем профиле в Х, которая тоже принадлежит ему.

Главной причиной поддержки Трампа Маск назвал необходимость «разумного регулирования», отметив, что его «SpaceX может построить гигантскую ракету быстрее, чем правительство сможет обработать лицензию, что является безумием».

«Если текущая тенденция удушения чрезмерным регулированием не будет обращена вспять, мы не доберемся до Марса», — считает он.

Трамп обещал, что в случае его избрания президентом Маск возглавит «министерство эффективности правительства», напоминает FT.

Выборы в США состоятся 5 ноября. Опросы не показывают явного преимущества Трампа или его соперницы от Демократической партии и вице-президента Камалы Харрис.

Например, в опросах Economist/YouGov (проводился 12-15 октября) и Reuters-Ipsos (11-13 октября) лидирует Харрис: в первом у нее 49% поддержки, во втором — 47%, у Трампа, соответственно, 45% и 44%. В опросе Fox News республиканец опережает демократку (у него 50%, у нее 48%, 11-14 октября), опрос NBC News показывает их равные шансы (по 48%, 4-8 октября). Большинство октябрьских опросов пока демонстрируют незначительное лидерство Харрис.