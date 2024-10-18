Салливан предложил Украине «еще поработать» для вступления в НАТО
Украине «нужно еще поработать, чтобы дойти» до членства в НАТО, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит «РБК Украина».
«Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО», — сказал он.
Салливан добавил, что позиция США в этом вопросе остается неизменной, они видят Украину в НАТО в будущем. Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается обеспечить Киеву долгосрочную поддержку.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», одним из пунктов которого значится приглашение в НАТО. По его мнению, в случае реализации этой инициативы боевые действия завершатся до 2025 года. Позднее он заявил, что видит в членстве в альянсе гарантии безопасности, альтернативные ядерному оружию.
В Кремле сочли «план победы» Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению боевых действий.
В июне Путин выдвигал свои условия для прекращения огня, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО. После начала украинской операции в Курской области президент России счел бесперспективными переговоры с Киевом.
Также Москва настаивает на признании присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закреплении статуса Крыма.
Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.
В Ливане назвали нового главу ХАМАС
Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов