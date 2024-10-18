Салливан предложил Украине «еще поработать» для вступления в НАТО

Советник Байдена считает, что Украине «нужно еще поработать» для вступления в НАТО, в частности, провести реформы и создать условия безопасности. Путин называл стремление Киева в альянс одной из причин начала военной операции

Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Украине «нужно еще поработать, чтобы дойти» до членства в НАТО, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит «РБК Украина».

«Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО», — сказал он.

Салливан добавил, что позиция США в этом вопросе остается неизменной, они видят Украину в НАТО в будущем. Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается обеспечить Киеву долгосрочную поддержку.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», одним из пунктов которого значится приглашение в НАТО. По его мнению, в случае реализации этой инициативы боевые действия завершатся до 2025 года. Позднее он заявил, что видит в членстве в альянсе гарантии безопасности, альтернативные ядерному оружию.

В Кремле сочли «план победы» Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению боевых действий.

В июне Путин выдвигал свои условия для прекращения огня, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО. После начала украинской операции в Курской области президент России счел бесперспективными переговоры с Киевом.

Также Москва настаивает на признании присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закреплении статуса Крыма.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции.