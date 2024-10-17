Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия

Украина не видит альтернативы вступлению в НАТО для своей безопасности, она не создает ядерное оружие, заявил Зеленский. Россия выступает как против обладания Киевом ядерным оружием, так и против его вступления в альянс

Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина не собирается создавать ядерное оружие и видит свой путь только во вступлении в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с новым генсеком организации Марком Рютте, передает Hromadske.

«Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что обсуждал вопрос о членстве Украины в НАТО с бывшим президентом США Дональдом Трампом. «Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», — пересказывал украинский лидер разговор. Он добавил, что не знает «действенных альянсов», кроме НАТО.

Немецкая газета Bild после этого сообщила, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Если такой приказ поступит, первую бомбу создадут через несколько недель, сказал источник корреспонденту Юлиану Рёпке.

Украина отказалась от ядерного оружия, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. Она согласилась удалить со своей территории все ядерные вооружения. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США, Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. Вывоз ядерного оружия с Украины в Россию завершился в 1996 году. У Украины есть только топливо для атомных электростанций.

Россия выступает как против членства Украины в НАТО, так и против обладания страной ядерным оружием. В июне президент Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала мирных переговоров с Киевом. В их числе были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и ее официальный отказ от членства в НАТО.