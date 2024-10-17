 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не видит альтернативы вступлению в НАТО для своей безопасности, она не создает ядерное оружие, заявил Зеленский. Россия выступает как против обладания Киевом ядерным оружием, так и против его вступления в альянс
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина не собирается создавать ядерное оружие и видит свой путь только во вступлении в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с новым генсеком организации Марком Рютте, передает Hromadske.

«Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что обсуждал вопрос о членстве Украины в НАТО с бывшим президентом США Дональдом Трампом. «Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», — пересказывал украинский лидер разговор. Он добавил, что не знает «действенных альянсов», кроме НАТО.

Немецкая газета Bild после этого сообщила, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Если такой приказ поступит, первую бомбу создадут через несколько недель, сказал источник корреспонденту Юлиану Рёпке.

В Киеве назвали глупостью данные о возможности создания ядерной бомбы
Политика
Дмитрий Литвин и Владимир Зеленский

Украина отказалась от ядерного оружия, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. Она согласилась удалить со своей территории все ядерные вооружения. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США, Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы.

Вывоз ядерного оружия с Украины в Россию завершился в 1996 году. У Украины есть только топливо для атомных электростанций.

Россия выступает как против членства Украины в НАТО, так и против обладания страной ядерным оружием. В июне президент Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала мирных переговоров с Киевом. В их числе были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и ее официальный отказ от членства в НАТО.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина ядерное оружие Владимир Зеленский НАТО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Киеве назвали глупостью данные о возможности создания ядерной бомбы
Политика
Bild узнал об оценке Киева: «Ядерную бомбу сделаем за неделю»
Политика
Новый генсек НАТО анонсировал начало ядерных учений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 18:07
Зеленский призвал Словакию помогать Киеву, чтобы не столкнуться с ПутинымПолитика, 23:12
Саммит ЕС призвал не дать России «злоупотреблять» правом на убежищеПолитика, 23:08
Зеленский призвал страны НАТО готовить резерв для ВСУПолитика, 22:59
Германия передаст Украине ракеты и четыре тысячи ударных дроновПолитика, 22:46
Всемирный банк вновь улучшил прогноз по росту ВВП РоссииЭкономика, 22:05
Ким заявила об абьюзе и попытках ее увезти, чтобы переписать бизнесБизнес, 21:54
Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружияПолитика, 21:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Петербурге вручили повестки в военкомат 32 задержанным цыганамОбщество, 21:51
Путин поручил расширить полномочия МинспортаСпорт, 21:41
Путин назвал оправданной идею выдвинуть Дегтярева на пост главы ОКРСпорт, 21:38
Путин словами «краев не чувствуют» оценил поборы в детских секцияхСпорт, 21:30
Нетаньяху назвал условие, при котором боевики ХАМАС смогут «уйти и жить»Политика, 21:25
В Амурской области три человека погибли в ДТП с грузовиком с фейерверкамиОбщество, 21:23
Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дорогиПолитика, 21:01