Кремль назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине
Обеспечение Россией своей безопасности является ключевым условием при урегулировании конфликта на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — сказал Песков.
По его словам, переговоры по Украине «никогда не будут простыми», но «так или иначе любая война заканчивается миром».
Комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к диалогу с Владимиром Путиным, представитель Кремля сказал, что пока практических предложений от западных лидеров не было.
«Подкреплены ли эти декларации какой-то реальной готовностью, последуют ли за этим какие-то инициативы — время покажет», — отметил он.
Путин неоднократно говорил, что открыт к диалогу по Украине, добавил Песков.
На этой неделе Шольц в ходе выступления в бундестаге вновь заявил, что готов поговорить с Путиным о справедливом мире на Украине, но отметил, что диалог должен вестись в координации с партнерами Берлина. «Когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: да», — заявил канцлер. В Кремле не исключили, что Россия и Германия «теоретически» могут наладить диалог по Украине в будущем.
Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.
1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что Шольц в ближайшее время планирует переговорить по телефону с Путиным. Беседа может состояться в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре, сообщало издание, уточнив, что запроса со стороны Берлина еще не было. В Кремле также заявили, что немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор.
Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила об отказе Путина говорить с Шольцем. «В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — рассказала Бербок.
В сентябре Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия должна обеспечить безопасность будущих поколений, «предсказуемость и новую архитектуру безопасности». Говоря о сроках, он отмечал, что «это будет лучше быстрее, чем медленнее».
Пресс-секретарь Путина также говорил, что венные действия на Украине — «крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге». Москва должна добиться своих целей, «а уже дальше какими методами — это вторично», убежден он.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов