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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине

Песков: безопасность России — ключевое условие для диалога по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры по Украине «никогда не будут простыми», но «так или иначе любая война заканчивается миром», считает пресс-секретарь президента

Обеспечение Россией своей безопасности является ключевым условием при урегулировании конфликта на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — сказал Песков.

По его словам, переговоры по Украине «никогда не будут простыми», но «так или иначе любая война заканчивается миром».

Комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к диалогу с Владимиром Путиным, представитель Кремля сказал, что пока практических предложений от западных лидеров не было.

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«Подкреплены ли эти декларации какой-то реальной готовностью, последуют ли за этим какие-то инициативы — время покажет», — отметил он.

Путин неоднократно говорил, что открыт к диалогу по Украине, добавил Песков.

На этой неделе Шольц в ходе выступления в бундестаге вновь заявил, что готов поговорить с Путиным о справедливом мире на Украине, но отметил, что диалог должен вестись в координации с партнерами Берлина. «Когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: да», — заявил канцлер. В Кремле не исключили, что Россия и Германия «теоретически» могут наладить диалог по Украине в будущем.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники писала, что Шольц в ближайшее время планирует переговорить по телефону с Путиным. Беседа может состояться в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре, сообщало издание, уточнив, что запроса со стороны Берлина еще не было. В Кремле также заявили, что немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор.

Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила об отказе Путина говорить с Шольцем. «В эти дни он не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — рассказала Бербок.

В сентябре Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что Россия должна обеспечить безопасность будущих поколений, «предсказуемость и новую архитектуру безопасности». Говоря о сроках, он отмечал, что «это будет лучше быстрее, чем медленнее».

Пресс-секретарь Путина также говорил, что венные действия на Украине — «крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге». Москва должна добиться своих целей, «а уже дальше какими методами — это вторично», убежден он.

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