Песков заявил, что военной операцией Россия страхует будущие поколения
Россия должна достичь поставленных целей военных действий на Украине, «здесь сроки не важны», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал представитель Кремля.
А если говорить о сроках, то Кремле надеются, что «это будет лучше быстрее, чем медленнее», отметил Песков.
В феврале пресс-секретарь президента говорил, что военная операция начиналась против Украины, но «со временем она приняла форму войны против коллективного Запада». Поэтому, не исключал он, конфликт «может длиться несколько дольше», но это «не изменит ход вещей». В мае президент России Владимир Путин заявлял, что «в конечном итоге все встанет на свои места».
Накануне на пленарной сессии ВЭФ глава государства назвал первоочередной целью Москвы «освобождение Донбасса». Песков заявил, что венные действия на Украине — «крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге». По его словам, Москва должна добиться своих целей, «а уже дальше какими методами — это вторично».
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