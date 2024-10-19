Венгрия заявила об обещании Украины обеспечить поставки нефти по «Дружбе»

Летом Украина ввела санкции против ЛУКОЙЛа, из-за чего превратились поставки нефти этой компании по «Дружбе» через украинскую территорию. Венгрия предупреждала, что не выживет без нефти из России

Будапешт (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Украина пообещала, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию будут идти бесперебойно, заявил замглавы венгерского МИДа Левенте Мадьяр после переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает Portfolio.hu.

«Это насыщенное сотрудничество, несмотря на то, что в повестке дня часто доминируют дискуссии по определенным вопросам, на заднем плане ведется очень серьезная работа для обеспечения постоянного укрепления венгерско-украинских отношений в таких важных областях, как энергетика», — подчеркнул Мадьяр.

Он отметил, что Венгрия стала крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину на фоне разрушения энергосистемы страны.

У нефтепровода «Дружба» две ветки: южная идет в Чехию, Словакию и Венгрию, эти страны продолжают получать российскую нефть; северная — в Польшу и Германию, по ней прокачка остановлена из-за санкций ЕС.

В середине лета Венгрия, а вместе с ней Словакия перестала получать нефть ЛУКОЙЛа по «Дружбе» из-за того, что в июне Украина расширила санкции против российской компании, запретив транзит нефти. В отношении других такая мера не вводилась. В связи с этим украинский «Нафтогаз» сообщал, что объем транзита нефти через страну в июле остался на том же уровне, что и в предыдущие периоды, несмотря на блокировку поставок нефти от ЛУКОЙЛа.

Братислава и Будапешт из-за ограничений обратились в Еврокомиссию и пригрозили начать судебное разбирательство. Страны не нашли поддержки своей позиции в ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждал в разговоре с телеканалом РБК, что страна не выживет без нефти из России. Он называл решение Украины приостановить поставки сырья ЛУКОЙЛа по «Дружбе» серьезным вызовом для Венгрии.

В первой половине сентября венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для транзита топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию.