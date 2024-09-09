Венгрия договорилась о поставках нефти по «Дружбе»

Венгерская MOL договорилась о поставках нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию. Киев в июле приостановил поставки ЛУКОЙЛа по этой нитке, Будапешт и Братислава осудили решение

Венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для транзита топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через Украину и Белоруссию. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.

«В соответствии с соглашениями, с 9 сентября 2024 года MOL Group станет владельцем соответствующих объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе. Обновленные соглашения о транспортировке и новые механизмы передачи сырой нефти полностью соблюдают все соответствующие санкции и положения, в том числе ЕС и Украины», — говорится в сообщении.

О переговорах, которые ведет MOL, ранее сообщал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с прошлого лета из-за санкций ЕС. Для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода, с учетом их зависимости от российского топлива было сделано исключение.

Однако в июле Украина, через которую проходит нефтепровод, приостановила поставки ЛУКОЙЛа по «Дружбе». Венгрия и Словакия связали ограничение с расширением украинских санкций против российской компании. Они осудили решение приостановить транзит и запросили консультации с Киевом при посредничестве Еврокомиссии (ЕК), пригрозив судом. В ЕК заявили, что провели предварительный анализ ситуации и он не выявил непосредственных рисков, связанных со снабжением нефти, для двух стран.

В ЕК посоветовали Венгрии и Словаки использовать альтернативные каналы поставок, например, нарастить импорт через нефтепровод JANAF из Хорватии. Однако Будапешт это предложение отклонил, назвав его «скоординированной акцией из Брюсселя». Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Хорватия «не надежна» как страна-транзитер, поскольку с начала боевых действий повысила сбор за транзит до величины в пять раз больше среднего по рынку. Он пригрозил блокировкой помощи Украине в размере €6,5 млрд, если ограничения на поставки не снимут.

В интервью телеканалу РБК Сийярто говорил, что Будапешт «не выживет» без нефти, поставляемой по «Дружбе», а мощности канала из Хорватии недостаточно, чтобы обеспечить как Венгрию, так и получающую топливо через нее Словакию.

Несмотря на ограничения, в июле Венгрии и Словакии удалось найти временное решение проблемы с транзитом: к поставкам присоединилась «РуссНефть», а «Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт, сообщили Bloomberg и «Коммерсантъ». В Кремле решение Украины ограничить транзит нефти по «Дружбе» сочли политическим.