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Война санкций ,  
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Чехия потратила на нефть и газ из России больше, чем на помощь Украине

CSD: Чехия потратила на нефть и газ из России больше, чем на помощь Украине
Сюжет
Война санкций
Чехия с февраля 2022-го потратила на российские газ и нефть €7 млрд, на помощь Украине — €1,29 млрд. ЕС пытается снизить зависимость от углеводородов из России, но Праге разрешили получать нефть по «Дружбе»
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Чехия с начала российской военной операции на Украине потратила на закупку российской нефти и газа более чем в пять раз больше средств, чем на помощь Украине, установили аналитики из европейского Центра по изучению демократии (CSD), расположенного в Болгарии.

«Чешская Республика потратила более €7 млрд на российскую нефть и газ — в пять раз больше, чем €1,29 млрд, которые она предоставила в качестве помощи Украине. Импорт нефти Чехией принес Кремлю более €2,3 млрд налоговых поступлений», — оценивают в CSD.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС. Еще один путь поставок — трубопровод «Дружба», южная ветвь которого идет в Чехию, — под санкции не попал. Получают российскую нефть по ней также Венгрия и Словакия. По северной ветви в Германию и Польшу поставки запрещены.

Аналитики подчеркнули, что зависимость Чехии от российской нефти в прошлом голу выросла до 60%: нефть из России была дешевле азербайджанской, закупая ее, единственный нефтеперерабатывающий завод в Чехии, Unipetrol (владелец — польская компания Orlen), смог получить прибыль в размере около €1,2 млрд. Но экономия «не привела к снижению потребительских цен на бензин в Чехии», отмечают эксперты.

Они также полагают, что Прага могла бы полностью отказаться от закупок российской нефти и газа: например, максимально используя Трансальпийский нефтепровод и покупая сжиженный природный газ. В CSD призвали ЕС закрыть все «лазейки» в санкционном законодательстве для полного отказа от российских углеводородов.

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Немецкий Кильский институт приводит примерно такую же оценку объемов предоставленной Украине Чехией помощи — €1,24 млрд. Оценки того, сколько Прага потратила на закупку российских нефти и газа, различаются. Экономист и бывший представитель Чехии во Всемирном банке Яна Матешова говорила «Чешскому телевидению», что за тот же период Чехия выплатила России около €11 млрд. За российскую нефть, передавали Lidove Noviny со ссылкой на статистическое управление страны, Чехия в прошлом году заплатила примерно €2,1 млрд.

Москва отмечала, что санкции в отношении ее сырья будут негативно сказываться на мировом энергетическом рынке и иметь последствия для потребителей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия Украина военная помощь российская нефть российский газ
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