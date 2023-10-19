 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава СК предложил лишать мигрантов гражданства за уклонение от службы

Глава СК Бастрыкин призвал лишать гражданства мигрантов за уклонение от службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Бастрыкин считает, что, если человек, получивший российский паспорт, «не готов исполнять свой воинский долг», нужно принять решение о лишении его гражданства России
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений», предложил лишать российского гражданства иностранцев с российским паспортом, если они уклоняются от воинской службы.

«Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.

Конференция была посвящена вопросам преступности среди мигрантов. На мероприятии, как следует из описания к видео на YouTube-канале СК, Бастрыкин «назвал актуальным вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в решении задач проведения специальной военной операции» и призвал пресекать их уклонение от воинского учета.

В ходе своего выступления, фрагменты которого показаны на видео СК, Бастрыкин говорит, что пока идут военные действия на Украине, «надо привлечь их к проведению специальной военной операции».

Глава СК не впервые призывает привлечь иностранцев с российскими паспортами к военным действиям на Украине. В январе в интервью «Российской газете» Бастрыкин сказал, что в первой половине 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили гражданство России, а вместе с ним и «конституционную обязанность по защите принявшей их страны». «В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
«Японский Билл Гейтс». Как сын торговца алкоголем основал SoftBank
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд
Как следствие принимает решение об аресте имущества — причины и действия
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут

В мае на Петербургском экономическом форуме Бастрыкин, говоря о росте преступности среди мигрантов (число убийств среди мигрантов, по его словам, выросло на 18% за год), сказал, что читает комментарии в соцсетях, где люди пишут, что «пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». «Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», — сказал тогда Бастрыкин (цитата по «Ведомостям»).

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в том числе недавно получившие паспорт, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства. За несоблюдение обязанностей по постановке на воинский учет предусмотрено административное наказание.

С мая иностранцы, которые во время военной операции заключили контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах «или воинских формированиях» сроком как минимум на один год, могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В конце августа в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.

С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за «фейки» и дискредитацию армии, а также действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Бастрыкин гражданство лишение гражданства Военная операция на Украине мигранты Следственный комитет
Материалы по теме
Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов у украинских властей
Политика
В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства для уклонистов
Политика
В Чувашии отвезли в военкомат получивших гражданство России иностранцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 18:00
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 21:40
В Финляндии завершили осмотр поврежденного газопровода Balticconnector Политика, 21:30
Минторг Казахстана объяснил запрет на экспорт ряда товаров в Россию Политика, 21:28
Сын Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом отца Спорт, 21:28
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:25
ПСБ открыл новое банковское отделение в Новой Каховке Пресс-релиз, 21:16
Глава СК предложил лишать мигрантов гражданства за уклонение от службы Политика, 21:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЦАХАЛ сообщила о почти 30 детях в заложниках у боевиков ХАМАС Политика, 21:13
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 21:02
ABC сообщил о «зеленом свете» для ЦАХАЛ на операцию в секторе Газа Политика, 20:58
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу Спорт, 20:55
Власти Узбекистана предложили открыть в России школы для детей мигрантов Общество, 20:47
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 20:38
Требование о продаже валюты затронуло иностранные «дочки» экспортеров Экономика, 20:37