Глава СК предложил лишать мигрантов гражданства за уклонение от службы

Бастрыкин считает, что, если человек, получивший российский паспорт, «не готов исполнять свой воинский долг», нужно принять решение о лишении его гражданства России

Александр Бастрыкин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений», предложил лишать российского гражданства иностранцев с российским паспортом, если они уклоняются от воинской службы.

«Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.

Конференция была посвящена вопросам преступности среди мигрантов. На мероприятии, как следует из описания к видео на YouTube-канале СК, Бастрыкин «назвал актуальным вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в решении задач проведения специальной военной операции» и призвал пресекать их уклонение от воинского учета.

В ходе своего выступления, фрагменты которого показаны на видео СК, Бастрыкин говорит, что пока идут военные действия на Украине, «надо привлечь их к проведению специальной военной операции».

Глава СК не впервые призывает привлечь иностранцев с российскими паспортами к военным действиям на Украине. В январе в интервью «Российской газете» Бастрыкин сказал, что в первой половине 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили гражданство России, а вместе с ним и «конституционную обязанность по защите принявшей их страны». «В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции», — заявил он.

В мае на Петербургском экономическом форуме Бастрыкин, говоря о росте преступности среди мигрантов (число убийств среди мигрантов, по его словам, выросло на 18% за год), сказал, что читает комментарии в соцсетях, где люди пишут, что «пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». «Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», — сказал тогда Бастрыкин (цитата по «Ведомостям»).

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в том числе недавно получившие паспорт, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства. За несоблюдение обязанностей по постановке на воинский учет предусмотрено административное наказание.

С мая иностранцы, которые во время военной операции заключили контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах «или воинских формированиях» сроком как минимум на один год, могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В конце августа в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.

С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за «фейки» и дискредитацию армии, а также действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны.