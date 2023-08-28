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В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства для уклонистов

В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства для уклонистов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В законодательной базе Государственной думы зарегистрирован законопроект с поправками в закон «О гражданстве».

Они предполагают, что граждане иностранных государств, которые приобрели гражданство России, будут лишаться его при уклонении от мобилизации или при нарушении сроков постановки на воинский учет.

Авторы предложили внести в статью 22 закона «О гражданстве», которая описывает основания для прекращения приобретенного гражданства при совершении определенных действий, следующее дополнение:

  • выразившихся в уклонении лица, принятого в гражданство Российской Федерации, от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет.

«Уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации дает не только права, но и соответствующие обязанности.

Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации, в том числе воинскую обязанность», — говорится в пояснительной записке к документу.

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О том, что такой законопроект будет внесен в Госдуму, замглавы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил 26 августа. По его словам, закон также будет предполагать выдворение в страну, «откуда такой «недогражданин» прибыл». «Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства», — добавил Матвеев.

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в том числе недавно получившие паспорт, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства. За несоблюдение обязанностей по постановке на воинский учет предусмотрено административное наказание.

Ст. 6 конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В конституции не прописано различие между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным гражданством.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за «фейки» об армии, ее «дискредитацию», совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, и еще несколько десятков статей УК.

В августе стало известно о нескольких случаях, когда полицейские отвозили недавно получивших российский паспорт граждан в военкоматы для постановки на воинский учет.

Так, 16 августа об этом отчиталась полиция Санкт-Петербурга. Ведомство сообщило о дополнении «новой опцией» миграционных рейдов: сотрудники «встречают» и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян» об обязанности воинской службы. Более 100 человек были доставлены в военные комиссариаты.

В тот же день десять мигрантов отвезли в военкоматы в Чувашии. Спустя неделю, 24 августа, в Челябинске полицейские вручили повестки семерым мигрантам, еще троих отвезли для постановки на учет.

Теги
гражданство мобилизация воинский учет Госдума законопроект
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