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Россия подняла истребители из-за самолетов ВВС Британии над Черным морем

Россия подняла истребители Су-27 из-за самолетов ВВС Британии в Черном море
Три самолета британских ВВС приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. В воздух подняли истребители Су-27, самолеты развернулись, не нарушив границу
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Российские военные зафиксировали над акваторией Черного моря самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, которые приближались к границе России, сообщает Минобороны.

В воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. После этого иностранные самолеты развернулись, не нарушив российскую границу. Российские истребители также вернулись на аэродром базирования, передает ведомство.

Министерство подчеркнуло, что Су-27 соблюдали правила использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.

Похожий инцидент над Черным морем произошел на прошлой неделе, 15 октября. Тогда, по данным Минобороны, к российской границе приблизился разведывательный беспилотник Global Hawk ВВС США. Российская сторона подняла в воздух истребитель, при приближении которого дрон развернулся и улетел.

Российские военные еще несколько раз сообщали об аналогичных эпизодах, например в июне и августе. Один из самых громких случаев произошел в марте с американским дроном Reaper. Минобороны заявляло, что беспилотник летел «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за военных действий на Украине. Там подчеркивали, что Су-27 не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном. По данным ведомства, беспилотник совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

В Соединенных Штатах произошедшее назвали «непрофессиональным перехватом». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США «будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Черное море Су-27 Великобритания истребитель
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