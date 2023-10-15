Силы ПВО подняли истребитель из-за американского дрона над Черным морем

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk (Фото: Sra Tyler Woodward / ZUMA Press / Global Look Press)

Средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили неизвестную воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России, сообщили в Минобороны.

В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого идентифицировал ее как американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В конце августа истребитель Су-30 подняли в воздух после того, как над акваторией Черного моря обнаружили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который двигался в сторону российской границы. Дрон развернулся, нарушения границы допущено не было, а истребитель позднее вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны. Похожий инцидент произошел и 5 августа.