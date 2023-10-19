Россиян не коснется запрет на визаран в Киргизии

Киргизия отменила практику продления сроков пребывания в стране путем выезда и въезда обратно. Россиян это не коснется. В начале года визаран, в том числе для граждан России, был отменен в Казахстане

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Россияне смогут многократно обнулять сроки пребывания в Киргизии в рамках безвизового режима, сообщили в МИД Киргизии, пишет 24.kg.

Двумя днями ранее, 17 октября, правительство Киргизии объявило об отмене практики, при которой иностранцы регулярно выезжают за границу и возвращаются обратно, чтобы продлить срок пребывания в стране. Вместо этого власти ввели механизм «60/120». Согласно нему, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из Киргизии. Для приезжающих из государств, граждане которых могут пребывать в республике 90 дней, действует механизм «90/180».

Россияне могут посещать Киргизию по загранпаспорту без визы в течение 30 дней. Чтобы остаться на больший период, необходимо зарегистрироваться в МВД. Временную регистрацию оформляют на период от одного до шести месяцев с правом дальнейшего продления. Возможно зарегистрироваться на срок до одного года по временному виду на жительство и до пяти лет по постоянному виду на жительство.

В начале года практику визарана для стран с безвизовым режимом, включая Россию, отменил Казахстан. Теперь прибывшие в страну россияне могут находиться там 90 дней в течение периода в 180 дней.

Аналогичные правила, но только касающиеся электронных туристических виз для россиян, весной ввела Индия. «Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», – указывали в российском посольстве в Нью-Дели.

В середине октября срок действия безвизового режима с 30 до 90 дней продлил Таиланд. Новый порядок вступит в силу с 1 ноября и будет действовать до 30 апреля 2024 года. Российская зима — суровое время года, поэтому одного месяца недостаточно для отдыха россиян в теплой стране, отмечал премьер-министр Таиланда Сеттхе Тхависин.