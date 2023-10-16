Таиланд решил продлить безвиз для россиян до 90 дней

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Кабинет министров Таиланда продлил срок действия безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней, сообщает портал Bangkok Biz News.

Власти приняли решение увеличить срок действия безвиза для поддержки тайского туризма. Новый порядок вступит в силу с 1 ноября 2023 года и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Премьер-министр Таиланда Сеттхе Тхависин отметил, что российская зима — суровое время года, поэтому одного месяца недостаточно для отдыха россиян в теплой стране. Тхависин добавил, что этот дружественный жест способствует укреплению отношений между Таиландом и Россией.

О планах увеличить срок безвизового режима для граждан России премьер-министр рассказал в конце августа. «Россия — большой рынок въездного туризма в Таиланд. <...> Мы также будем стараться облегчить визовый режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например, для Казахстана», — добавил Тхависин.

Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта Таиланда уточнил, что за первые шесть месяцев 2023 года страну посетили почти 800 тыс. россиян. Это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года.