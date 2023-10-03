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Ангола ввела безвизовый режим с Россией

Посол России Тараров: Ангола отменила визы для россиян
Фото: Anton_Ivanov / Shutterstock
Фото: Anton_Ivanov / Shutterstock

Власти Анголы ввели безвизовый режим для россиян, сообщил «Известиям» посол России в этой стране Владимир Тараров.

«29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации», — рассказал Тараров.

Посол также рассказал, что начал переговоры с ангольской стороной об открытии прямого рейса между Москвой и Луандой. По его словам, готовность запустить рейс выразили «официальные контакты», но это только начало обсуждения. «У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику», — добавил Тараров.

О планах отменить визовый режим с Анголой для граждан России посол сообщил 8 сентября.

До 29 сентября россияне должны были предоставить документы о брони в отеле, загранпаспорт, проездные билеты в Анголу и обратно, справку о наличии средств для проживания, а также заплатить сбор в размере около $120, чтобы получить 30-дневную туристическую визу.

Теги
Ангола безвизовый режим Россия посольство
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