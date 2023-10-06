CNBC: в США ведется расследование против Freedom Holding Турлова из Казахстана

CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из Казахстана

Расследование в отношении Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова ведут Минюст и Комиссия по ценным бумагам США. В августе компанию обвинили в обходе санкций и фальсификациях финансовой отчетности

Фото: freedomfinance.eu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении казахстанской компании Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы. После сообщения о расследовании акции компании упали на 9,3%.

SEC и Минюст изучают систему внутреннего контроля в Freedom Holding и ее офшорные операции, а также заявления Турлова, что компания может получить доступ для своих клиентов, в основном из России, к «горячим» IPO в США.

Бизнесмену и его компании известно о расследовании SEC, которое продолжается уже несколько месяцев, сообщил один из источников CNBC. Минюст занялся деятельностью Freedom Holding недавно.

В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research в своем отчете обвинила Freedom Holding в обходе санкций, нарушениях в финансовой отчетности, злоупотреблениях средствами своих клиентов и манипулировании рынком. В прошлом году брокерская компания Freedom Holding, расположенная в Казахстане, продала свои активы в России Максиму Повалишину, который был заместителем генерального директора инвесткомпании «Фридом Финанс» того же Турлова. Ему перешли компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс».

Однако, по утверждению Hindenburg Research, Турлов до сих пор контролирует российский бизнес, а Повалишин — его друг детства. В отчете также утверждается, что Freedom Holding помогала вывести активы из российских банков, когда против тех были введены санкции.