CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из Казахстана
Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении казахстанской компании Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы. После сообщения о расследовании акции компании упали на 9,3%.
SEC и Минюст изучают систему внутреннего контроля в Freedom Holding и ее офшорные операции, а также заявления Турлова, что компания может получить доступ для своих клиентов, в основном из России, к «горячим» IPO в США.
Бизнесмену и его компании известно о расследовании SEC, которое продолжается уже несколько месяцев, сообщил один из источников CNBC. Минюст занялся деятельностью Freedom Holding недавно.
В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research в своем отчете обвинила Freedom Holding в обходе санкций, нарушениях в финансовой отчетности, злоупотреблениях средствами своих клиентов и манипулировании рынком. В прошлом году брокерская компания Freedom Holding, расположенная в Казахстане, продала свои активы в России Максиму Повалишину, который был заместителем генерального директора инвесткомпании «Фридом Финанс» того же Турлова. Ему перешли компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс».
Однако, по утверждению Hindenburg Research, Турлов до сих пор контролирует российский бизнес, а Повалишин — его друг детства. В отчете также утверждается, что Freedom Holding помогала вывести активы из российских банков, когда против тех были введены санкции.
Freedom Holding зарегистрирована в США, ее головной офис находится в Казахстане.
В июне 2022 года стало известно, что Тимур Турлов отказался от российского гражданства. До этого он более десяти лет прожил в Казахстане и получил в том же году паспорт этой страны. Законодательство республики не допускает наличия второго гражданства, поэтому предприниматель также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Состояние Турлова, по оценке Bloomberg, достигает $2,8 млрд.