Израиль нанес удар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана

ЦАХАЛ нанесла авиаудар по памятнику иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США в 2020 году, сообщает Al mayadeen. Этой ночью израильская армия сообщала об ударах по объектам «Хезболлы» на границе с Ливаном.

Фото: Ameer Al Mohmmedaw / dpa / picture-alliance / ТАСС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по памятнику иранского генерала, бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани на юге Ливана, сообщает телеканал Al mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

Об ударе по памятнику генерала также пишет The Jerusalem Post. Как отмечает газета, незадолго до этого ЦАХАЛ заявляла, что наносит удары по объектам «Хезболлы» на границе с Ливаном.

В телеграм-канале израильской армии позже уточнили, что ночью был уничтожен наблюдательный пункт «Хезболлы», с которого боевики запускали ракеты в направлении Рош-ха-Никры.

Генерал-майор, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде. В тот же день президент США (на тот момент) Дональд Трамп признал, что это была американская спецоперация. По его словам, Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше». Иран ответил на атаку 8 января, обстреляв американские базы в Ираке; в Вашингтоне заявляли, что никто из военнослужащих не погиб. В тот же день иранские средства ПВО сбили пассажирский самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев. Власти Ирана изначально отрицали причастность к катастрофе, но позже признали, что самолет был сбит по ошибке — оператор принял Boeing за крылатую ракету, ожидая ответа США после обстрела баз в Ираке. Погибли 176 человек.

Активные обстрелы между отрядами «Хезболлы» и ЦАХАЛА продолжаются с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС, а израильская армия начала бомбить сектор Газа.

Иран после начала конфликта поддержал ХАМАС. Тегеран также допускал возможность вмешательства в войну, если Израиль «посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан». Планируемую израильской армией наземную операцию в секторе Газа иранская сторона называла грубой ошибкой и красной линией.

США опасаются вступления Ирана в войну и готовятся «ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам», говорил 15 октября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.