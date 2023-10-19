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США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы после решения о выбо
Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после введения против Москвы санкций на поставку нефти. Минфин США выдал лицензии, разрешающие операции с участием нефтегазового сектора Венесуэлы
Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС
Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты смягчили санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о выборах 2024 года, достигнутого между правительством и оппозицией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление амекриканского Минфина.

«В ответ на эти демократические события министерство финансов США выдало генеральные лицензии, разрешающие операции с участием нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы, а также сняв запрет на вторичную торговлю», — говорится в заявлении министерства.

Представитель министерства уточнил агентству, что лицензии и разрешения, которые теперь сможет выдавать американская администрация, позволят Каракасу возобновить бизнес со странами Карибского бассейна.

При этом ослабление американских санкций не касается связанных с Россией компаний и замороженных активов нефтяной компании Citgo, принадлежащей венесуэльской PdVSA. «Это [ослабление санкций] не касается юридических процедур, связанных с судебным процессом о банкротстве Citgo, как и замороженных активов Венесуэлы в США и других юрисдикциях», — сообщил на специальном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации (цитата по ТАСС).

Представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса Бриджтауне во вторник заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в следующем году. Договоренности подразумевают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, партии признают право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах, а также предоставляются гарантии для всех участников выборов. Президентские выборы в стране должны состояться во второй половине 2024 года.

США ввели против Венесуэлы санкции в нефтегазовой отрасли, в том числе против PdVSA, в 2019 году. Это произошло на фоне обвинения президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов и попытки переворота в стране с участием Хуана Гуаидо. Тогда же Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Каракасом.

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Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти.
В прошлом году власти Венесуэлы сообщили, что Соединенные Штаты отказались от ограничений, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны. Каракас тогда выразил надежду, что это послужит стимулом к дальнейшей «полной отмене незаконных санкций».

Позднее лицензию на работу в стране в течение полугода получила американская Chevron. Reuters в сентябре также писал, что Shell и Тринидад могут дать Венесуэле кредит на совместную добычу газа.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венесуэла санкции США нефть газ
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