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Венесуэла подтвердила снятие санкций США на работу нефтяников в стране

Нефтяное эмбарго США в Венесуэле действовало с 2019 года. Переговоры по отмене части ограничений продолжались с марта. По словам вице-президента страны Делси Родригес, этот шаг стал началом к полной отмене «незаконных санкций»
Фото: Ronald Pena / EPA / ТАСС
Фото: Ronald Pena / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты отказались от ограничительных мер, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории Венесуэлы. Об этом в Twitter заявила вице-президент латиноамериканской страны Делси Родригес.

«Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниями вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — написала она.

Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций».

Ранее в этот день Минфин США по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры возможном возобновлении производства в Венесуэле, остановленного в результате санкций США.

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Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Каракасом, ввели санкции и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов. Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти.

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В начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что представители США не смогли договориться с руководством Венесуэлы об ослаблении санкций, касающихся экспорта нефти. Предложения по ослаблению санкций включали возможность для Каракаса продавать нефть через западные компании. Венесуэла же потребовала среди прочего возвращения контроля над государственной нефтяной компанией PDVSA.

Спустя несколько дней президент США Джо Байден сообщил об освобождении двух американцев, которые находились под стражей в Венесуэле. Это произошло после визита в Каракас американской правительственной делегации.

На фоне военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций цены на бензин в США достигли рекордных значений. Байден неоднократно обвинял Россию и лично президента Владимира Путина в росте цен и инфляции, которая также начала расти с начала конфликта.

Посольство России в США ранее заявляло, что Вашингтон пытается заработать политические очки за счет русофобии, чтобы оправдать собственные провалы в решении внутриамериканских проблем. Настоящей причиной топливного кризиса, считают в посольстве, служит рекордная для США инфляция — «необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств».

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нефть США санкции Венесуэла
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