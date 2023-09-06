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Reuters узнал о планах Shell и Тринидада экспортировать газ из Венесуэлы

Reuters: Shell и Тринидад могут дать Венесуэле кредит на совместную добычу газа
Shell, тринидадская и венесуэльские нефтегазовые компании NGC и PdVSA могут совместно работать на газовом месторождении Венесуэлы, пока этому мешают санкции США. В 2022-м Вашингтон смягчил ограничения против Каракаса в нефтегазе
Производство СПГ в Тринидаде и Тобаго
Производство СПГ в Тринидаде и Тобаго (Фото: Andrea De Silva / Reuters)

Британско-голландская нефтегазовая компания Shell и Национальная газовая компания Тринидада и Тобаго (NGC) могут в скором времени предоставить кредит в размере $1 млрд государственной нефтяной компании из Венесуэлы, чтобы совместно использовать ее газовое месторождение, сообщили Reuters четыре знакомых с обсуждением источника.

По данным двух собеседников агентства, большую часть из этих денег Венесуэла собирается потратить на газопровод, который соединит находящееся в ее территориальных водах месторождение Dragon с берегом. Согласно плану, разрабатывающая месторождение венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA привлечет Shell и NGC как партнеров. Shell станет оператором месторождения, а NGC и PdVSA — акционерами.

От месторождения уже почти построен газопровод к городу Гуирия на восточном побережье Венесуэлы (Тринидад и Тобаго находится на противоположном от города берегу залива Пария). Как говорят источники Reuters, от Dragon могут сделать ветку к тринидадскому месторождению Shell Hibiscus, чтобы остров получил доступ к газу с Dragon.

Сложность в этом вопросе связана с тем, что США требуют, чтобы Венесуэла или ее госкомпании в рамках проекта не получали каких-либо денежных выплат. Тринидад и Тобаго обращались к США с просьбой пересмотреть эту позицию. Пока Вашингтон неохотно рассматривает возможность уступок, говорят собеседники агентства.

По данным одного из источников Reuters, Shell и NGC готовы оплатить «все законные требования» PdVSA. Собеседники агентства отметили, что Венесуэла требует оплаты в денежном и натуральном выражении (Тринидад и Тобаго предлагал оплату гуманитарной помощью).

Обе компании подтвердили Reuters факт переговоров, но не уточнили какие-либо подробности.

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Агентство со ссылкой на PdVSA указывает, что запасы газа на месторождении Dragon оцениваются в 4,2 трлн куб. футов (примерно 120 млн куб. м).

США ввели против Венесуэлы санкции в нефтегазовой отрасли, в том числе и против PdVSA, в 2019 году. Это произошло на фоне обвинения президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов и попытки переворота в стране с участием Хуана Гуаидо. Также Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Каракасом.

В прошлом году Венесуэла сообщила, что Соединенные Штаты отказались от ограничиний, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны. Каракас тогда выразил надежду, что это послужит стимулом к дальнейшей «полной отмене незаконных санкций». Позднее лицензию на работу в стране в течение полугода получила американская Chevron.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венесуэла Тринидад и Тобаго Shell

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