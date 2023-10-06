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В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Генпрокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого обвиняют в растрате госсредств. Об этом сообщил глава ведомства Тарек Уильям Сааб, передает газета La Republica.

«Преднамеренное использование фигуры фиктивного правительства явным образом нанесло ущерб венесуэльскому государству на сумму около $20 млрд», — заявил генпрокурор.

Кроме того, ордер на арест Гуайдо также был выдан за преступления, связанные с госизменой, захватом власти, нецелевом использовании государственных средств и отмыванием денег, добавил Сааб.

Для выдачи ордера были назначены три прокурора, которые также должны отправить красное уведомление в Интерпол — международно признанный запрос на арест лица.

Хуан Гуаидо — лидер оппозиции Венесуэлы. В начале 2019 года на фоне массовых протестов, которые произошли из-за отказа граждан признать результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, Гуаидо объявил себя временным президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Президентом Венесуэлы Гуаидо признали США, Канада, а также ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия признала Мадуро легитимным президентом. Сам Мадуро позже заявил, что попытка госпереворота потерпела поражение.

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В 2019 году Верховный суд Венесуэлы объявил парламент страны — Национальную ассамблею, где спикером был Гуаидо, — неконституционным органом. В начале 2020 года спикером парламента стал Луис Парра, сторонник Мадуро. Сторонники Гуиадо из числа депутатов (порядка 100 человек) в свою очередь собрались в редакции венесуэльской газеты El Nacional и избрали спикером оппозиционера.

В конце 2022 года депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за ликвидацию «временного правительства» под руководством Хуана Гуаидо, так как структура ослабла и не выполняла свои задачи. В апреле 2023 года оппозиционер сообщил, что улетел в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.

Теги
Хуан Гуаидо Венесуэла оппозиция ордер на арест
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