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Минфин США разрешил Chevron добывать и импортировать нефть из Венесуэлы

Представитель администрации президента США уточнил, что лицензия Минфина ограничена по времени шестью месяцами и может быть аннулирована, если Мадуро не проведет «добросовестные переговоры или не выполнит обязательства»
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Фото: Jorge Silva / Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы и разрешило американской энергетической компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать и импортировать в Штаты сырую нефть и нефтепродукты из южноамериканской страны. Соответствующая лицензия опубликована на сайте ведомства.

«Разрешается <...> добыча нефти или нефтепродуктов <...> продажа, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, произведенных совместным предприятием Chevron при условии, что нефть и нефтепродукты, произведенные совместным предприятием, сначала продаются Chevron», — сказано в документе.

Кроме этого, генеральная лицензия предусматривает возможность экспорта в Венесуэлу разбавителей, конденсатов, нефтепродуктов или СПГ. Исключение сделано для продуктов иранского происхождения.

Запрет продолжит действовать на:

  • выплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы;
  • выплату любых дивидендов PdVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы) или любой организации, в которой PdVSA владеет, прямо или косвенно, 50% или более;
  • продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместным предприятием Chevron;
    для экспорта в любую юрисдикцию, отличную от Соединенных Штатов;
  • любые сделки с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, расположенным в России;
  • любое расширение совместного предприятия Chevron на новые месторождения в Венесуэле сверх тех, которые действовали до 28 января 2019 года.

«Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии», — сказано в сообщении Минфина.

Министерство напомнило, что в субботу представители властей и оппозиции Венесуэлы объявили о возобновлении переговоров в Мексике, достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.

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Как позже уточнил Reuters представитель администрации президента США, лицензия минфина ограничена по времени шестью месяцами и может быть аннулирована, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не проведет «добросовестные переговоры или не выполнит обязательства».

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Каракасом, ввели санкции против PdVSA и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов. Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти.

В начале марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что представители США не смогли договориться с руководством Венесуэлы об ослаблении санкций, касающихся экспорта нефти. Предложения по ослаблению санкций включали возможность для Каракаса продавать нефть через западные компании.

На фоне военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций цены на бензин в США достигли рекордных значений. Президент США Джо Байден неоднократно обвинял Россию и лично президента Владимира Путина в росте цен и инфляции, которая также начала расти с начала конфликта.

Позже источники The New York Times сообщили, что США рассматривают Венесуэлу как потенциальную замену России на фоне санкций против ее энергетического сектора. По данным издания, американские чиновники пытались уговорить руководство латиноамериканской страны дистанцироваться от России на фоне событий на Украине, но переговоры не привели к результатам. В МИД Венесуэлы заявили, что для сотрудничества США должны признать законной власть Мадуро. Вашингтон отмечает, что по-прежнему считает легитимным лидером Хуана Гуаидо, но готов к диалогу.

В июне США разрешили поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA венесуэльскую нефть в Европу. Помимо этого, Вашингтон снял часть санкций, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний в Венесуэле.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Венесуэла нефть Chevron санкции
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