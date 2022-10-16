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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский попросил украинцев сократить электропотребление в пиковые часы

Президент Зеленский попросил украинцев сократить электропотребление с 17 до 23 часов

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей страны сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00. Об этом он заявил во время своего видеообращения в телеграм-канале.

«В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но таких стабилизационных отключений можно будет не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы», — сказал Зеленский.

По его словам, 15 октября жители Черниговской области ограничили потребление электричества на 20%, в целом по стране — в среднем на 10%, Киев и область — только на 7%.

«Пожалуйста, сделайте больше — если имеете такую возможность. От 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества», — попросил президент.

Проблемы с электроснабжением в некоторых районах Украины начались после ударов по объектам инфраструктуры 10 и 11 октября. Полностью свет пропал во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. 12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что пострадало около 30% энергетической инфраструктуры.

Российское Минобороны позднее подтвердило, что нанесло удары по целям на территории Украины. По данным ведомства, их целями были объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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Власти Украины попросили жителей по возможности не включать электрообогреватели, бойлеры, плиты, микроволновки и утюги, а также стиральные машины, чайники и духовки.

Теги
Владимир Зеленский Украина электроэнергия отключение электроэнергии Военная операция на Украине
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