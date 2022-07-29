Сын иркутского экс-губернатора получил 9 лет по делу о мошенничестве
Кировский суд Иркутска приговорил Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области Сергея Левченко (2015–2019 годы), к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает региональная прокуратура. Гособвинение требовало назначить ему десять лет лишения свободы.
Левченко оштрафовали на 1,6 млн руб., также на два года и 11 месяцев запретили ему занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
Олег Хамуляк, директор компании «Звезда», которая занималась в Приангарье заменой лифтов, и его заместитель Антон Рябикин, приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно. Другие фигуранты дела — Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов — получили по четыре года условно.
Суд установил, что Левченко создал организованную группу, куда входили Хамуляк и Рябикин. Последний заключил в Москве «ограничивающее конкуренцию соглашение (картель)» с предприятиями, которые производят лифты; его подписали Чернышов и Коженов. За счет этого «Звезда» заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которых компании перечислили более 559,6 млн руб., а производственным предприятиям — более 435,2 млн руб. Следствие считает, что в результате фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб.
Кроме того, Хамуляка, Левченко и Рябикина признали виновными том, что они завышали стоимость проведенных работ и закупленных материалов, в результате чего они получили еще 55 млн руб.
Левченко был арестован в сентябре 2020 года. Тогда представители Следственного комитета назвали его заместителем гендиректора «Звезды»; адвокаты сына экс-губернатора настаивали, что Левченко не имел никакого контроля над компанией. Все фигуранты отрицают вину, подчеркивая, что оборудование было поставлено в полном объеме и исправно функционирует.
Как пишет «Ирсити», собственник «Звезды» — Андрей Ядришников, член областного избиркома с правом решающего голоса. На сайте комиссии отмечается, что он работает начальником юридического отдела ЗАО «Стальконструкция» (по данным издания, Левченко — ее гендиректор; сейчас компания находится в процессе банкротства). Ядришников был гендиректором «Звезды» с 2006 по 2017 год, затем фирму возглавил Хамуляк. С мая 2020-го в «Звезде» начато конкурсное производство.