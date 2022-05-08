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США ввели санкции против «Первого канала», «России 1» и НТВ

Санкции введены против каналов за связь с российским правительством. Санкционный список пополнили еще 19 юрлиц, в том числе Московский индустриальный банк
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

США объявили о санкциях против российских телеканалов, в список вошли «Россия 1», «Первый канал» и НТВ. Минфин поясняет, что это «самые популярные государственные каналы» и ограничения против них вводятся, потому что они «принадлежат правительству России, контролируются им либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».

Каналом «Россия 1» владеет ФГУП ВГТРК. 32,89% акций «Первого канала» принадлежат ВТБ, еще 26,11% акций — Росимуществу, а 6,11 и 2,01% — госагентству ТАСС и государственному телецентру «Останкино» соответственно. НТВ входит в состав холдинга «Газпром-Медиа».

Кроме этих телеканалов, в санкционный список Минфина вошли еще 19 юрлиц:

  • Московский индустриальный банк (санированный ЦБ банк, который находится в процессе поглощения Промсвязьбанком) и связанные с ним компании: АПК «Воронежский», «Аннинский элеватор», «Аудитконсалт», Азовская зерновая компания, «Белинвестстрой», «Две Столицы», «Ладога», а также некоммерческая организация «Фонд «Химическое разоружение и конверсия»;
  • ООО «Контракт» и связанная с ним Эксплуатирующая компания «Центр»;
  • «Северное морское пароходство»;
  • «Промтехнология» (за работу в оборонном секторе российской экономики);
  • «М-Лизинг»;
  • Nord Project;
  • «Фертоинг»;
  • строительная компания «Юг»;
  • «ТрансМорФлот»;
  • «Марин Транс Шиппинг».

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Фото:Clemens Bilan / Getty Images

Приобретающий Московский индустриальный банк Промсвязьбанк попал в санкционный список Вашингтона 22 февраля, после того как Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Санкции запрещают любые транзакции с попавшими под них организациями и означают блокировку активов на территории США.

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санкции США телеканалы НТВ Россия-1 Первый канал Россия 1
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