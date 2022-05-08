США ввели санкции против «Первого канала», «России 1» и НТВ

Санкции введены против каналов за связь с российским правительством. Санкционный список пополнили еще 19 юрлиц, в том числе Московский индустриальный банк

Фото: Олег Яковлев / РБК

США объявили о санкциях против российских телеканалов, в список вошли «Россия 1», «Первый канал» и НТВ. Минфин поясняет, что это «самые популярные государственные каналы» и ограничения против них вводятся, потому что они «принадлежат правительству России, контролируются им либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».

Каналом «Россия 1» владеет ФГУП ВГТРК. 32,89% акций «Первого канала» принадлежат ВТБ, еще 26,11% акций — Росимуществу, а 6,11 и 2,01% — госагентству ТАСС и государственному телецентру «Останкино» соответственно. НТВ входит в состав холдинга «Газпром-Медиа».

Кроме этих телеканалов, в санкционный список Минфина вошли еще 19 юрлиц:

Московский индустриальный банк (санированный ЦБ банк, который находится в процессе поглощения Промсвязьбанком) и связанные с ним компании: АПК «Воронежский», «Аннинский элеватор», «Аудитконсалт», Азовская зерновая компания, «Белинвестстрой», «Две Столицы», «Ладога», а также некоммерческая организация «Фонд «Химическое разоружение и конверсия»;

ООО «Контракт» и связанная с ним Эксплуатирующая компания «Центр»;

«Северное морское пароходство»;

«Промтехнология» (за работу в оборонном секторе российской экономики);

«М-Лизинг»;

Nord Project;

«Фертоинг»;

строительная компания «Юг»;

«ТрансМорФлот»;

«Марин Транс Шиппинг».

Приобретающий Московский индустриальный банк Промсвязьбанк попал в санкционный список Вашингтона 22 февраля, после того как Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Санкции запрещают любые транзакции с попавшими под них организациями и означают блокировку активов на территории США.