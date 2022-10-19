Патрушев пообещал «масштабные мероприятия» в местах проживания мигрантов

Секретарь Совбеза также анонсировал ужесточение ответственности за нарушение миграционных правил. Николай Патрушев заявил, что российские силовики будут выявлять экстремистов, которые планируют теракты

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В России будут проведены «масштабные мероприятия» в местах компактного проживания мигрантов и будет ужесточена ответственность за нарушение правил пребывания в стране. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране. <...> Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов», — сказал Патрушев после заседания Совбеза в среду (цитата по ТАСС).

По его словам, правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению «членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений».

Патрушев заявил, что после ослабления пандемийных ограничений в Россию на работу прибыло на треть больше иностранцев. Заболеваемость коронавирусом в России начала снижаться с середины февраля, и на этом фоне некоторые регионы, в том числе Москва и Подмосковье отменили COVID-ограничения для бизнеса. Летом заболеваемость снова возросла.

Также, по словам Патрушева, в Россию за последние годы прибыли около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины, спасаясь от «геноцида киевского режима».

Секретарь Совбеза отметил, что в связи с изменением миграционной ситуации власти внесут изменения в концепцию государственной миграционной политики, и сделано это будет уже до конца 2022 года. «На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», — сказал он.

О том, что концепция миграционной политики нуждается в изменениях, заявил на Совбезе президент Владимир Путин. По его словам, в настоящее время на миграционную сферу влияют вновь возникшие «моральные и региональные факторы». «Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества», — отметил Путин.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, четыре человека погибли. В ФСБ назвали произошедшее терактом, обвинив в причастности к нему 12 человек, а в организации — украинские спецслужбы. По подозрению в причастности к взрыву были задержаны восемь человек, в том числе граждане России, Украины, Армении и Грузии.